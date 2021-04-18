Греция отменила семидневный карантин для туристов из ЕС, Шенгена и еще пяти стран

АФИНЫ, 18 апреля. /ТАСС/. Греция отменила обязательный семидневный карантин для туристов из государств-членов Европейского союза, Шенгенского соглашения, а также из Соединенного Королевства, США, Объединенных Арабских Эмиратов, Сербии и Израиля. Об этом говорится в межминистерском решении, опубликованном в воскресенье вечером в правительственном вестнике.

В нем написано, что для постоянных жителей этих стран вводятся особые условия. С 19 апреля им разрешен въезд в Грецию без карантина при наличии отрицательного результата теста на коронавирус или сертификата о вакцинации.

Официальный представитель греческого правительства Аристотелия Пелони сообщила в четверг на брифинге, что Греция отменит обязательный семидневный карантин для туристов из ряда стран со следующей недели. Пелони уточнила, что туристам, как и жителям Греции, нельзя будет перемещаться между областями страны, не будут открываться никакие предприятия общественного питания специально для туристов. По словам представителя кабинета, "туристы должны находиться в своих гостиницах, куда они прибыли, там им организовано питание, которое делается только для них".

В Греции с 7 ноября прошлого года действует всеобщий карантин, введенный для борьбы с распространением коронавируса. В стране уже более пяти месяцев не работают кинотеатры, музеи, концертные залы, спортивные сооружения, ночные и танцевальные клубы, а также другие подобные объекты. Предприятиям общественного питания разрешено только продавать еду навынос или доставлять на дом. Ношение защитных масок обязательно как в помещениях, так и на улице. В стране действует комендантский час в вечернее и ночное время.

По данным на воскресенье, число инфицированных коронавирусом в 11-миллионной Греции за время пандемии достигло 315 273, всего умерли 9 462 человека. В последнее время, по оценкам специалистов, ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется. Власти снимают некоторые ограничения, в частности на передвижения между районами населенного пункта. Ранее в рамках некоторых послаблений были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, а также разрешено посещение археологических памятников на открытых площадках.

С 5 апреля власти Греции разрешили открыть промтоварные магазины, где пока можно будет приобретать товары только по предварительному заказу на их сайтах или по телефону. С 12 апреля, помимо лицеев, были открыты букмекерские конторы OPAP, а также начали действовать платные парковки на улицах Афин, на которых во время карантина разрешалось парковаться без оплаты с целью облегчить гражданам приезд на работу без использования общественного транспорта.

Как сообщил министр туризма Греции Харис Теохарис, с 14 мая в Греции будет официально открыт туристический сезон и будут отменены большинство ограничений, в том числе ограничение на число посещающих страну российских туристов.