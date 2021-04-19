Президент Всемирной ассоциации русской прессы Виталий Игнатенко отмечает 80-летие

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Российский журналист и медиаменеджер Виталий Игнатенко, занимающий пост президента Всемирной ассоциации русской прессы (ВАРП), отмечает 80-летие.

Игнатенко рекордные 22 года руководил ТАСС. Коллеги называют его выдающимся коммуникатором, который смог сохранить стандарты агентства даже в самое сложное для страны время.

К юбилею Виталия Игнатенко в штаб-квартире ТАСС открылась выставка архивных и современных фотографий. В витринах здания можно увидеть снимки, запечатлевшие памятные моменты в жизни юбиляра и людей, с которыми свела его судьба.

"В ТАСС знают и глубоко уважают Виталия Никитича прежде всего как человека, который никогда не шел на компромиссы с совестью. Во времена, когда в стране рушились символы и уходили в небытие целые отрасли, Игнатенко удалось не просто сохранить агентство, создать новостную службу новой России, в которой во главе угла стоят факты, а не их оценка", - сказал генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

Он напомнил, что в августе 1991 года с самых первых месяцев в должности Игнатенко показал всем, что профессиональные принципы журналистики выше конъюнктурных соображений, а в октябре 1993 года Виталий Никитич не изменил этим принципам даже под дулом автоматов, когда путчисты ворвались в ТАСС.

По его словам, Игнатенко решал колоссальные по своей сложности задачи, буквально "сшивая" заново разорванное информационное пространство страны. Сергей Михайлов также отметил, что многие последующие успехи агентства построены на фундаменте, который заложил Игнатенко за 22 года и 22 дня работы в ТАСС.

"Выдающийся коммуникатор"

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман рассказал, что время, когда Игнатенко возглавил агентство, было трудным для страны: не было средств, было много разноголосицы в понимании роли СМИ вообще и государственного агентства в частности. "На мой взгляд, величайшая заслуга Виталия Никитича в том, что при нем тассовский корабль сумел преодолеть все трудности этого переломного периода. Об этом емко сказал на традиционной встрече с главными редакторами в нашем агентстве Анатолий Чубайс: "ТАСС - это крейсер, который уверенно себя чувствует во время штормов в информационном и не только информационном пространстве", - напомнил Гусман.

По его словам, Игнатенко умеет удивительным образом находить нужные и правильные слова для коллег - от стажера до министра, он великий коммуникатор.

Гусман также напомнил, что на посту вице-премьера России Игнатенко всецело посвятил себя защите интересов СМИ, помощи им в то непростое время. Этот вклад помнят коллеги Олег Добродеев, Константин Эрнст, Владислав Фронин, Павел Гусев, Виктор Лошак, Андрей Васильев и многие другие, говорит Гусман. "Все годы работы с Игнатенко я считал для себя великой удачей. Я счастлив, что прошел школу Игнатенко. Эта школа не имеет своего специального устава или учебников, она рождалась в процессе каждодневного общения и наблюдения, и поэтому я с полным основанием и благодарностью могу назвать Виталия Никитича своим учителем", - сказал он.

Генеральный директор Общественного телевидения России Анатолий Лысенко говорит, что именно Игнатенко в 1990-е годы спас ТАСС. "Если бы не он, агентство бы просто растащили, а в здании на Никитской обосновалось бы казино. Виталий Никитич спас коллектив, когда в начале 1990-х зарплаты рухнули и лучшие специалисты побежали кто куда. Он сохранил ТАСС в числе главных мировых информационных агентств. Благодаря ему, когда говорят: "ТАСС уполномочен заявить", весь мир по-прежнему слушает и читает новости агентства", - сказал Лысенко.

Имя и талант

Сам юбиляр просит не персонифицировать его заслуги в 1990-х годах. "Я пришел в очень сильный коллектив, в очень профессиональный, честный и благородный, где люди работали много лет. И журналисты понимали, что они выполняют очень важную государственную функцию и работают в интересах государства. Это, конечно, его наполняло силой, уверенностью в завтрашнем дне", - рассказывает Виталий Никитич. Коллектив, по его словам, отстоял агентство своей сплоченностью.

"Когда начало расплываться, растекаться, когда появилось много желающих ТАСС уничтожить, закрыть, на его основании построить нечто новое, вот тогда потребовалась, конечно, консолидация всех усилий абсолютно: от генерального директора и до молодой девушки-телетайпистки. Очень важно, что мы все работали в едином стремлении сохранить наше агентство", - рассказал он.

Игнатенко говорит, что сейчас современному ТАСС удалось "сохранить породу". Главное качество журналиста ТАСС - серьезное и бережное отношение к своему слову. "Именно эта ответственность за сказанное, за написанное идет из поколения в поколение ТАСС. Хорошо, что она не потерялась", - сказал президент ВАРП. Виталий Никитич отмечает, что сейчас важно помнить о том, что есть серьезная качественная журналистика, а есть просто информационный поток, который очень направляем, иногда переполнен фейками. "Мы можем и должны с этим бороться. Здесь, мне кажется, роль ТАСС очень и очень велика. Эта роль - быть важным, правдивым и основным источником информации для многих миллионов людей в стране и за рубежом", - считает он.

Говоря о планах, Игнатенко рассказал, что сейчас погружен в деятельность Всемирной ассоциации русской прессы - единственного международного объединения русскоязычных журналистов, издателей и руководителей печатных, электронных и иных СМИ, живущих и работающих за рубежом. Ассоциация объединяет более 3 тыс. печатных и электронных СМИ на русском языке, выходящих в 80 странах. Игнатенко напомнил, что задача ВАРП помогать русскоязычным СМИ контентом, материалами, фотографиями, а также предоставлять возможность совершать командировки в Россию, возможность транслировать российские телеканалы и так далее. Статус ВАРП подчеркивает тот факт, что с журналистами ассоциации во время конгрессов встречаются главы государств и правительств.

На просьбу дать советы молодым журналистам, тем, кто начинает карьеру, Игнатенко сказал: "Универсальных советов не бывает. Я бы посоветовал беречь имя свое. Это самое главное. Имя с каждым годом будет, как золото, все дороже и дороже. Если ты честно работаешь, если ты себе не изменяешь, если для тебя в профессии на первом месте стоит честь, плюс журналистский талант - это и есть правильный рецепт".

Юбилей Виталий Никитич планирует отметить за пределами столицы. "Из-за пандемии пока не могу пригласить многих, кого хотел бы увидеть за праздничным столом. Многие мои друзья еще на карантине, кто-то сейчас прививается. Думаю, подожду, а со временем обязательно все наверстаю", - сказал он.

Из биографии

Виталий Игнатенко родился 19 апреля 1941 года в Сочи. В 1963 году он окончил факультет журналистики МГУ. Работал в газете "Комсомольская правда", начинал стажером - закончил первым заместителем главного редактора. В конце 1980-х годов руководил журналом "Новое время", в 1990-1991 годах - помощник президента СССР Михаила Горбачева, руководитель его пресс-службы.

28 августа 1991 года был назначен генеральным директором ТАСС и возглавлял агентство до 17 сентября 2012 года. Одновременно с мая 1995 года по март 1997 года был заместителем председателя правительства РФ. Курировал вопросы, связанные со средствами массовой информации.

С 1999 года занимает пост президента Всемирной ассоциации русской прессы и председателя правления Фонда сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой - Фонда ВАРП. С ноября 2018 года Виталий Игнатенко возглавляет Совет по Общественному телевидению России.

Заслуженный работник культуры России. Заслуженный журналист РФ. Лауреат Ленинской премии, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства, лауреат премии правительства Российской Федерации. Награжден двумя орденами Дружбы народов (1975, 1980), орденами "За заслуги перед Отечеством" II (2011), III (2005) и IV (1999) степеней, Александра Невского (2014). Отмечен Почетной грамотой правительства РФ (2006), благодарностью президента (1996, 2001) и правительства РФ (2009), другими наградами. В 2020 году получил одну из самых престижных наград в профессии - "Легенда журналистики".