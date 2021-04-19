Неделя моды Mercedes-Benz открывается в Москве

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia, на которой свои новые коллекции представят более 70 дизайнеров из России, Аргентины, Великобритании, Италии, Нигерии, США и других стран, откроется в Музее Москвы в понедельник. Об этом сообщает пресс-служба.

"Дизайнеры представят новые коллекции в столице и других городах России: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи и Челябинске. Неделя моды откроется 19 апреля показом московского бренда Ruban", - сказали в пресс-службе. Дефиле пройдут также в шоурумах официальных дилеров Mercedes-Benz по всей стране, неделя моды завершится 24 апреля.

Среди российских участников недели моды такие бренды, как Rogov, Elena Souproun, Julia Dalakian, Sergey Sysoev, Teplitskaya design, Vereja, Yana Besfamilnaya, Nastya Nekrasova, Tsiganova, Re / Marka, Alena Nega, Lasscutok, Leader by Vadim Merils и другие. По программе грантовой поддержки, организованной неделей моды и Фондом моды, 14 брендов, в числе которых 1377, Ansel, Boyari, Fashion Rebels, Gerda Irene, K Titova, Lyubov Babitskaya, Marfa Fedorova, o5o, "Ето Искусство", получат возможность провести показ без вступительного взноса. Национальная палата моды продолжает сотрудничество с программой "Московское долголетие", благодаря чему на ряде показов моделями выступят модели старше 55 лет.

Единое расписание модного мероприятия объединит как показы российских дизайнеров, так и трансляции показов и видеопрезентаций дизайнеров из 19 стран (Аргентины, Индии, Испании, Израиля, Мексики, Нигерии, Нидерландов, США, Чили, Южной Кореи, Японии и других). Впервые в мероприятии примет участие дизайнер Emma Bruschi, отмеченная Mercedes-Benz и Fashion Open Studio за лучшие eco-sustainable практики на Международном фестивале в Йере. Все показы и презентации будут транслироваться в группе недели моды в сети "ВКонтакте", а также в других соцсетях и на сайтах-партнерах.

В этом сезоне неделя моды презентует на своем сайте интерактивную digital-платформу, где будут предоставлены тематические гайды, плейлисты, тесты, эксклюзивные материалы от дизайнеров и экспертов в области устойчивой моды и экологии. Пользователям будет предложено попробовать силы в онлайн-играх: Catch the Inspo, Pattern Maker, Sewing Adventures. Те, кто наберет наибольшее количество баллов, получат подарки и приглашения на будущие сезоны. Помимо этого, на платформе желающие смогут попробовать себя в роли дизайнера одежды. Им будет необходимо за пять дней создать скетчи, а также подготовить коллекцию и идею для показа.