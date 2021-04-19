Депутаты от ЛДПР предложили придать правилам дорожного движения статус федерального закона

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым в понедельник вносят в Госдуму законопроект о возведении правил дорожного движения, ныне утверждаемых правительством, в ранг федерального закона. Текст и пояснительную записку опубликовал в своем Telegram-канале один из авторов инициативы, замруководителя фракции либерал-демократов Ярослав Нилов.

Авторы предлагают внести в закон о безопасности дорожного движения изменение, согласно которому "правила дорожного движения Российской Федерации устанавливаются федеральным законом". Пункт о том, что ПДД утверждаются кабмином, предложено исключить. Законопроект в случае принятия вступит в силу с 1 января 2022 года.

В пояснительной записке указано, что ПДД, устанавливающие единый порядок дорожного движения во всей стране, "содержащие определенные ограничения и запретительные нормы для граждан, являются подзаконным актом". Работа над ними поручается профильным федеральным органам исполнительной власти. "При этом депутаты Государственной думы, сенаторы Российской Федерации, политические партии не участвуют в подготовке и совершенствовании данных правил, что порой приводит к возникновению различных коллизий и нарушениям прав граждан", - утверждают разработчики.

В ЛДПР также высказывают несогласие с позицией правительства о том, что действующий порядок позволяет оперативно вносить изменения в ПДД. Депутаты напоминают, что после принятия поправок в закон об ОСАГО о праве возить с собой полис в виде электронного документа соответствующие поправки в правила "были внесены только через полгода". Не урегулирован целый ряд вопросов, связанных в том числе с использованием электроскутеров и электросамокатов.

Авторы убеждены, что законопроект позволит исключить непубличный характер внесения изменений в ПДД, а участие в этой работе депутатов позволит учитывать местную специфику.