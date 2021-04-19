Комиссия Госдумы изучит данные о подготовке протестных акций для передачи правоохранителям

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России изучит информацию о подготовке в России новых протестных акций с ее последующей передачей в правоохранительные органы. Об этом заявил в понедельник глава комиссии Василий Пискарев.

"Комиссия Госдумы напоминает, что участие в несанкционированной акции является нарушением закона. Со своей стороны мы внимательно изучим всю информацию о готовящихся протестах для передачи ее в компетентные органы и принятия необходимых мер реагирования", - приводятся слова депутата в Telegram-канале комиссии.

Пискарев также отреагировал на высказывание помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, заявившего, что для России будут последствия в случае смерти Алексея Навального в колонии. По мнению главы комиссии, это "является не чем иным, как неприкрытой попыткой вмешательства" во внутренние дела России. Депутат также назвал "особенно показательным" то, что эти заявления "совпали с объявлением сторонниками Навального очередной несанкционированной акции протеста".