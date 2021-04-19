В Гидрометцентре рассказали, каким будет лето в 2021 году

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Лето на большей части РФ, по предварительным прогнозам, ожидается теплым, сказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Да, лето ожидается теплым. Но это не тот уверенный прогноз, который мы даем, например, на пять дней. <...> Это "да" неуверенное, мы будем уточнять и детализировать прогноз обязательно", - сказал он.

По словам Вильфанда, говорить о том, будет лето в России ранним или поздним, пока невозможно. "В каждой широтной зоне, даже в регионе есть свои нормы, свои представления о лете, поэтому климатического определения лета нет. Есть понятие "естественный синоптический сезон", но оно связано с изменением циркуляции, с изменением взаимодействия температуры океана, то есть это не тот критерий, когда можно говорить, что, например, какая-то определенная температура означает, что лето началось", - пояснил он.

Метеорологи делят лето на две половины, но четких дат начала этих сезонов нет, сказал Вильфанд. "Лето делится на два периода: первая половина лета и вторая половина лета. Это связано с изменением циркуляции. В среднем первая половина лета начинается во второй пятидневке мая, а вторая половина - в конце июня - начале июля. Но это среднее значение, это очень вариабельно. Бывает плюс-минус две недели", - отметил он.

Существует понятие "наступление лета" в агрометеорологии, сказал Вильфанд. "Когда температура составляет 10 градусов и больше, такая температура называется активной, потому что начинается вегетация сельхозкультур. Считают количество дней с такой температурой, часов, оценивается, как происходит вегетация", - пояснил он. Однако, по словам метеоролога, дату наступление лета с точки зрения агрометеорологии заблаговременно назвать также невозможно. "Это тоже не прогнозируется заранее. Определяется по факту", - отметил он.