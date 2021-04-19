Около 20 белух попали в ледовый плен в бухте на Чукотке

ТАСС, 19 апреля. Около 20 белух попали в ледовый плен в бухте Пенкигнгэй на территории нацпарка "Берингия" на Чукотке. Об этом сообщает пресс-служба особо охраняемой природной территории.

"Животных обнаружили инспекторы национального парка во время патрулирования территории. В трех небольших полыньях держится около 20 белух. До ближайшей открытой воды - не менее 40 км", - говорится в сообщении.

По наблюдениям ученых, четыре особи заметно похудели, а остальные выглядит вполне упитанно. Максимальное время, которое животные проводили под водой во время наблюдений, - 20-25 минут. Вероятно, им все-таки удается добывать себе корм. При это сотрудники нацпарка поясняют, что белухи почти каждый год попадают в такой ледовый плен в этих местах, но обычно это происходит вблизи кромки, а сейчас их зажало глубоко в бухте. Если животные под водой смогут найти воздушные полости во льду, то сумеют выбраться из ловушки. Но если рыба уйдет из бухты до этого момента, шансов у животных останется мало.

Нацпарк "Берингия" - самая восточная особо охраняемая природная территория в России, расположенная на Чукотке. На территории парка насчитывается более 640 видов арктической флоры, а животный мир "Берингии" по своему богатству не имеет аналогов среди особо охраняемых природных территорий тундровой зоны и лесотундры России.