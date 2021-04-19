В России выросло число пострадавших в ДТП детей из-за нарушений правил перевозки

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Число детей-пассажиров, пострадавших в результате ДТП из-за нарушения водителями правил их перевозки, выросло в текущем году почти на 15%. Об этом говорится в статистических материалах Госавтоинспекции РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

За три месяца 2021 года произошло 204 ДТП с детьми-пассажирами, при которых водители не обеспечили их ремнями безопасности или перевозили без специальных удерживающих устройств. Это почти на 6% больше, чем годом ранее. Пострадали в таких автоавариях 253 ребенка, что на 13,5% больше, чем в 2020 году.

Вместе с тем, как следует из материалов статистики ГИБДД, число детей-пассажиров, погибших в ДТП из-за нарушения водителями правил перевозки, сократилось почти на 7% и составило 14 человек.

Всего, по данным ведомства, в России с начала года произошло 2 тыс. 642 автоаварии с детьми в возрасте до 16 лет, что почти на 17% меньше, чем в 2020 году. Число погибших в таких авариях увеличилось на 10,3%, пострадавших - сократилось почти на 19%.

В Госавтоинспекции РФ подчеркивают, что перевозить детей в машине можно только с использованием детского удерживающего устройства и пристегнутыми ремнями безопасности. Кроме того, следует соблюдать особые меры предосторожности и ни в коем случае не допускать нарушений правил дорожного движения.