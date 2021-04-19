"Известия": менее 10% россиян разбираются в формировании пенсии

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Только 8% россиян знают про индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), накопительную и страховую части пенсии. Более половины (51%) сказали, что пробовали разобраться в этом вопросе, но он оказался слишком сложным, пишет газета " Известия " в понедельник со ссылкой на опрос НПФ Сбербанка и "Рамблера".

Согласно имеющимся в распоряжении издания результатам опроса, 89% респондентов заявили, что интересуются тем, как формируется их будущая пенсия. Однако только 8% сообщили, что разбираются в накопительной и страховой частях, а также в ИПК. 51% соотечественников не смогли разобраться в этом вопросе, а 11% заявили, что не интересуются этой темой.

Исследование установило, что более трети россиян (37%) лишь примерно представляют размер своей будущей пенсии, а 17% ориентируются в этом вопросе на опыт своих родственников. Большинство (63%) рассказали, что размер пенсионных выплат в РФ их не устраивает, и 19% начали самостоятельно копить на свое будущее. Отмечается, что каждый шестой опрошенный (15%) хотя бы один раз рассчитывал размер пенсионных выплат на калькуляторе на сайте Пенсионного фонда России (ПФР). Уточняется, что в опросе приняли участие 3,3 тыс. человек по всей России.

В Минтруде газете сообщили, что по поручению ведомства на сайте ПФР доработан калькулятор, позволяющий рассчитать размер уже накопленных коэффициентов и объем стажа. Также до конца этого года на портале появятся дополнительные подсказки о формировании этих выплат.

ПФР с 2022 года начнет автоматически информировать россиян в возрасте от 45 лет до времени выхода на пенсию об их правах. Первая автоматическая рассылка коснется 29,6 млн граждан.