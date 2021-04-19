Эксперт анонсировал появление инъекций для ВИЧ-инфицированных в ближайший год

ХАБАРОВСК, 19 апреля. /ТАСС/. Появление на рынке в РФ инъекций, которые смогут заменить таблетки для людей с ВИЧ, ожидается в ближайший год. Об этом сообщил журналистам главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения РФ, руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИД Алексей Мазус.

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В Хабаровске в понедельник проходит международная конференция по противодействию ВИЧ-инфекции.

"Новые лекарства есть, но какого-то принципиального прорыва в лечении ВИЧ-инфекции все-таки нет. Единственное... это введение препаратов один раз в месяц, в три месяца. Рассматривается вариант, когда один раз в полгода действительно возможно проведение таких инъекций. Это новый этап развития помощи больным. Первые подобные препараты в этом году получили одобрение. <...> Мы ждем, что в ближайшее время они будут доступны для наших людей. Думаю, речь идет о том, что это год", - сказал Мазус, отвечая на вопрос ТАСС о том, когда инъекции могут появиться в России.

Он добавил, что медицинское сообщество ожидает создания ряда новых таких препаратов, в том числе российского производства.

В настоящее время больным с ВИЧ приходится принимать большое количество таблеток, некоторым - 1 460 таблеток в год.

Распространение ВИЧ на Дальнем Востоке

Профилактические меры позволяют избежать значительного роста темпов распространения ВИЧ на Дальнем Востоке, макрорегион входит в число наименее затронутых инфекцией в стране, заявил Мазус.

"Дальний Восток является одним из наименее пораженных регионов России. С показателями, условно, лучше Северо-Кавказский федеральный округ, немножко лучше Южный. Дальше идет Дальний Восток", - сказал Мазус, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, системе борьбы с ВИЧ в Дальневосточном федеральном округе удается сдерживать быстрое распространение инфекции, которое фиксировалось в некоторых регионах Сибири и Поволжья. "Отдельно стоит отметить Хабаровск. Центр [по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями], который здесь находится, является одним из лучших в стране, но и такая системная работа, которая велась в городе не только медиками, но и педагогами, социологами - всем комплексом социальной сферы, дала свой эффект", - сказал Мазус, добавив, что ситуация в Хабаровском крае благополучнее, чем в целом по округу.

Как сообщила журналистам главный инфекционист Хабаровского края и Дальнего Востока Анна Кузнецова, в последние несколько лет в Хабаровском крае регистрируется снижение темпов роста заболеваемости ВИЧ. "Число впервые выявленных случаев в 2020 году ниже, чем в 2019-м. Но общее число людей с ВИЧ ежегодно нарастает, составляет около 2 700 человек, лечение получают порядка 85%", - сказала Кузнецова, уточнив, что инфекция в основном передается половым путем. По ее словам, за 2020 год число охваченных лечением выросло на 5%.