Туристический поток на Кубань с начала года вырос на 15% по сравнению с 2020 годом

КРАСНОДАР, 19 апреля. /ТАСС/. Курорты Краснодарского края с начала 2021 года приняли около 1,7 млн отдыхающих, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом ТАСС сообщила врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.

"С начала 2021 года курорты Краснодарского края приняли 1,7 млн человек, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2020 года", - сказала она. Золотухина уточнила, что в этом году регион ожидает 14-16 млн отдыхающих. "Ресурсы для дополнительного числа гостей в регионе есть", - добавила врио министра.

Всего в регионе работают более 10 тыс. различных средств размещения, в их числе 3,4 тыс. крупных отелей и более 6 тыс. небольших частных гостиниц и гостевых домов. "Это значительный ресурс, поэтому мы можем говорить, что курорты Краснодарского края готовы к приему большого количества туристов. Но при этом надо понимать, что бронировать средства размещения лучше всего заранее, когда еще есть выбор дат, цен, условий", - добавила Золотухина.

Краснодарский край является основным курортным регионом России. В 2020 году общий туристический поток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии в регионе ввели мораторий на взимание курортного сбора, который сняли 1 января 2021 года. 10 апреля вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель сообщил ТАСС, что стабильная эпидемиологическая обстановка, эффективность принимаемых мер и их соблюдение позволяют строить планы на полномасштабный курортный сезон в крае.