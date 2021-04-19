В Госдуме предложили передать все муниципальные школы регионам

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Елена Строкова предложила передать полномочия по управлению всеми муниципальными школами на уровень регионов, соответствующее обращение парламентарий в понедельник направила на имя вице-премьера Татьяны Голиковой (текст есть в распоряжении ТАСС).

"Прошу рассмотреть мои инициативы о переводе <...> полномочий [по управлению] общеобразовательными учреждениями с уровня муниципалитетов на региональный уровень, поручить реализацию этого предложения федеральным органам исполнительной власти", - говорится в письме.

Обосновывая необходимость таких изменений, Строкова указывает на то, что реализацию нацпроекта "Образование", включая внедрение цифровых образовательных технологий, повышение мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также совершенствование самих методов и форм обучения "невозможно представить без качественного обновления и развития материально-технической базы учреждений общего образования".

Однако, продолжает депутат, в настоящее время учредителями абсолютного большинства общеобразовательных учреждений являются муниципалитеты, а большинство из них, кроме тех, что входят в агломерации столичных городов и некоторых регионов-"доноров", являются дотационными. "В небольших городах и большинстве сельских поселений часто нет даже тех необходимых средств, которые должны поддерживать элементарный минимум необходимого для текущего содержания и ремонта зданий школ, не говоря уже о приобретении цифровой и компьютерной техники, подключения к интернету", - констатирует Строкова.

Депутат напоминает о том, что в 2019 году Счетная палата РФ сообщила о резком сокращении числа сельских школ. "По данным Росстата, сегодня в нашей стране функционирует более 40 тыс. школ, в которых учатся около 17 млн детей. Из них более 2 млн учатся в две смены, а порядка 9 тыс. детей занимаются в три", - пишет она. Кроме этого, из-за нехватки средств в аварийном состоянии находятся более 700 школ, еще 9 тыс. нуждаются в капитальном ремонте, 2 тыс. школьных зданий не имеют туалетов.

По мнению Строковой, передача школ с муниципального уровня на региональный позволит решить многие проблемы, так как руководители департаментов образования регионов имеют прямую связь с федеральным министерством, коллегами из других субъектов. Парламентарий считает, что повысится прозрачность финансирования системы среднего образования, уменьшатся риски недофинансирования школ.