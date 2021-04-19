Трех пропавших в Непале российских альпинистов обнаружили

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 апреля. /ТАСС/. Трое российских альпинистов, связь с которыми была потеряна в воскресенье при восхождении на Аннапурну, обнаружены. Как сообщает в понедельник непальская газета The Himalayan Times, альпинисты доставлены в базовый лагерь, их состояние нормальное.

По данным издания, три россиянина Сергей Кондрашкин, Александр Лутхокин и Дмитрий Синев поднимались на гору, когда перестали выходить на связь. Была организована поисково-спасательная операция. Как указывает газета, Кондрашкин и Синев смогли подняться на вершину, третий альпинист от подъема отказался. Все они находятся в базовом лагере.

Состояние их здоровья нормальное, за исключением незначительной высотной болезни и переохлаждения, указывает издание.