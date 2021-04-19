Число киберпреступлений в Москве выросло почти на 40% в 2021 году

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Число киберпреступлений в Москве с начала года выросло почти на 40%, большинство из них связаны с хищением денег. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе столичной прокуратуры.

"В первом квартале в Москве совершено более 14,6 тыс. преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что на 38% больше, чем в первом квартале прошлого года", - сказали в ведомстве.

По данным прокуратуры, подавляющее большинство таких преступлений - это хищение денежных средств со счетов граждан.

Прокуратура Москвы призывает граждан не сообщать никому данные банковской карты, счета и код безопасности, не переводить деньги, даже если лица представляются сотрудниками кредитных организаций или правоохранительных органов. В прокуратуре просят в случае получения подобных сообщений немедленно заблокировать карту, счет в банке и обратиться в полицию.