Самолет Минобороны доставил из Сирии в Россию 44 ребенка

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Самолет Министерства обороны РФ доставил в понедельник из Сирии в Россию еще 44 российских ребенка. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

"В подмосковном аэропорту Чкаловский совершил посадку самолет Министерства обороны России, на борту которого в сопровождении детского омбудсмена Анны Кузнецовой находятся 44 ребенка в возрасте от двух до 16 лет, вывезенных с территории лагерей беженцев, временно неподконтрольных официальным властям САР, а также из приюта Дамаска", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Кузнецовой были переданы 34 российских ребенка, которые находились в лагерях беженцев. Кроме того, еще 10 детей были переданы из приюта Дамаска. "Я видела, как живут дети в приюте Дамаска, для них созданы все условия для жизни и развития, с ними рядом заботливые воспитатели. Но дома этих детей ждут и очень за них волнуются родственники, они не виделись несколько лет. А некоторые бабушки и дедушки своих внуков видели только на фотографиях. Еще 10 детей мы забираем с собой, чтобы вернуть их домой, на родину", - приводятся слова Кузнецовой.

Дети возвращены в Россию в рамках работы по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся в Ираке и Сирии, которая началась еще летом 2017 года по поручению президента Владимира Путина. Рейс стал 13-м по счету с декабря 2018 года.