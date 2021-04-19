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Экологическая акция с участием волонтеров-художников "ПаркАрт" началась в Москве

В ходе акции художники нанесут рисунки акриловыми красками на обработанные и пролеченные деревья

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Ежегодная природоохранная акция по сохранению зеленых насаждений "ПаркАрт" началась в Москве в понедельник. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Мосприрода запускает ежегодную природоохранную акцию по сохранению зеленых насаждений "ПаркАрт". В ходе акции волонтеры наносят рисунки акриловыми красками на обработанные и пролеченные деревья. Все желающие волонтеры-художники уже могут подать заявку для создания своей картины на просторах природных территорий Москвы. Письмо со своими данными и примерами работ можно прислать на электронную почту: ecoevent.vao@gmail.com (с указанием темы письма "Заявка на участие в акции "ПаркАрт")", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что к работе художники приступят в сухое и теплое время, чтобы создать природную галерею под открытым небом.

"Рисуют на деревьях летом и осенью исключительно с помощью акриловых красок, которые создадут дополнительный защитный слой, но при этом будут безопасны и не проникнут в структуру дерева", - говорится в сообщении.

В акции принимают участие более 10 природных территорий. Благодаря природоохранной акции по сохранению зеленых насаждений на деревьях можно увидеть нарисованных лис, мышек, белок, Снусмумрика, Чеширского кота и других сказочных персонажей.

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