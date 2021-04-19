Власти Крыма заявили, что воды в водохранилищах Симферополя хватит на восемь месяцев

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апреля. /ТАСС/. Запасов воды в трех водохранилищах, питающих Симферополь, хватит на восемь месяцев, сообщила в понедельник на брифинге вице-премьер Крыма Светлана Маслова.

"Объем воды в Симферопольском водохранилище от полезного объема - 7%, в Аянском - 86%, и это самое наполненное на сегодняшний день водохранилище, в Партизанском - 12%. Полезный объем воды на сегодняшний день, который можно использовать, - 10 млн куб. м. Приток за неделю составил 2 млн куб. м воды, расход - 303 тыс. При сохранении существенных притоков и ограниченном водозаборе возможность использования поверхностных источников на сегодняшний день мы накопили воды на 249 дней или восемь месяцев", - сказала Маслова.

Она добавила, что власти региона анализируют, какой объем воды удастся накопить при продолжении притоков, и рассматривают вопрос возможной корректировки графиков подачи.

Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе и его пригородах питьевая вода подается по часам утром и вечером. В Севастополе введен режим повышенной готовности. Ограничения действуют и в Алуште. С февраля воду населению Алушты подают по графику дважды в день: с 05:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00. С 20 апреля график планируют ужесточить - количество часов подачи воды уменьшат до пяти в сутки в сумме, но, как ранее заявляла мэр города Галина Огнева, находящиеся в нижней части города санатории и гостиницы будут обеспечены водой полностью. В Ялте часть воды обеспечивают из альтернативных источников, в том числе водопадов, что позволяет периодически возобновлять круглосуточное снабжение горожан.

По словам вице-премьера, самая тяжелая ситуация с водоснабжением на полуострове сложилась в Алуште. "Запас воды в Изобильненском водохранилище составляет всего 18% от полезного объема - 2,3 млн куб. м. Приток 250 тыс. куб. м за неделю достаточно серьезный, если сравнивать с предыдущими неделями, когда они [притоки] были равны недельному расходу", - сказала Маслова

Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.