В Хабаровском крае могут создать координационный центр по аналогии с федеральным

ХАБАРОВСК, 19 апреля. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил создать координационный центр для оперативного решения задач по управлению регионом по аналогии с работающим при правительстве РФ. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Михаил Дегтярев предложил создать в крае координационный центр по аналогии с правительством РФ", - говорится в сообщении. Инициативу он озвучил на расширенном заседании правительства края в понедельник в Комсомольске-на-Амуре, на котором обсуждалось развитие информационного общества и доступность услуг связи для людей.

"Мы видим, что цифровые решения - это уже не только скорость трафика. Необходимо электронные технологии применять в управлении. На уровне правительства Российской Федерации создан координационный центр во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. На прошлой неделе в этом центре побывал президент страны Владимир Владимирович Путин. Координационный центр создан для оперативного решения штатных и нештатных ситуаций, а также для поддержки реализации приоритетных задач и проектов. Задумка неплохая, нам надо и на уровне Хабаровского края рассмотреть возможность создания такого координационного центра", - приводятся в сообщении слова Дегтярева.

В регионе считают, что создание центра будет способствовать развитию информационной среды. В Хабаровском крае идет реализация нацпроекта "Цифровая экономика" - ведутся работы по подключению к интернету образовательных организаций, ФАПов, пунктов полиции, пожарных постов. Задача на год - подключить 100% социально значимых объектов. Развивается охват мобильной связи.

"Сейчас этими услугами могут воспользоваться 99,9% населения края. Для нас важно, чтобы качественная связь в равной степени была доступна жителям всех районов. Мобильный интернет четвертого поколения в 2020 году появился в 19 отдаленных населенных пунктах, где проживает 14 тыс. человек. 200 населенных пунктов имеют проводной доступ к интернету. К этим услугам доступ обеспечен для миллиона человек", - цитируется в сообщении первый зампред краевого правительства Александр Никитин.

В этом году более 15 тыс. жителей края в 36 населенных пунктах получат доступ к современным услугам связи. На 2022 год планируется подключить 25 населенных пунктов, где проживает 8 тыс. человек. В крае работает портал госуслуг uslugi27.ru с информацией о 1 тыс. услуг, половина доступна в электронной форме.