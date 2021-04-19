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Пандемия COVID-19
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Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Страна занимает 87-е место в мире по показателям среднесуточной заболеваемости, отметила глава Роспотребнадзора
Глава Роспотребнадзора Анна Попова Александр Астафьев/POOL/ТАСС
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, страна занимает 87 позицию в мире по показателям среднесуточной заболеваемости. Об этом сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"По тестированию ... Российская Федерация буквально последние две недели занимает пятую строчку, до этого это была третья строчка. Но, учитывая очень сложную эпидситуацию во Франции и Италии, наши коллеги там были вынуждены увеличить количество тестов. Среднесуточная заболеваемость, вы видите, что на сегодняшний день для России это 87 позиция. Мы сегодня находимся в точке, когда ситуация стабилизируется", - сказала она на общем собрании отделения медицинских наук РАН.

Попова также сообщила, что в РФ выявлено 192 случая заражения британским штаммом коронавируса и 21 - южноафриканским.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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