Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, страна занимает 87 позицию в мире по показателям среднесуточной заболеваемости. Об этом сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"По тестированию ... Российская Федерация буквально последние две недели занимает пятую строчку, до этого это была третья строчка. Но, учитывая очень сложную эпидситуацию во Франции и Италии, наши коллеги там были вынуждены увеличить количество тестов. Среднесуточная заболеваемость, вы видите, что на сегодняшний день для России это 87 позиция. Мы сегодня находимся в точке, когда ситуация стабилизируется", - сказала она на общем собрании отделения медицинских наук РАН.

Попова также сообщила, что в РФ выявлено 192 случая заражения британским штаммом коронавируса и 21 - южноафриканским.