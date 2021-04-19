Телеканал "Россия-1" адаптировал вокальное шоу "Я вижу твой голос"

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Телеканал "Россия-1" покажет адаптацию вокального шоу I can see your voice - "Я вижу твой голос". Об этом говорится в сообщении пресс-службы вещателя, поступившем в ТАСС.

"Скоро на телеканале "Россия-1" состоится премьера захватывающей музыкальной игры "Я вижу твой голос" - адаптации южно-корейского формата I can see your voice, популярного во всем мире", - сказано в сообщении.

Ведущим российской версии шоу станет Владимир Маркони. В каждом выпуске проекта участник пытается распознать, кто из шести игроков на сцене действительно умеет петь, а кто только притворяется, надеясь получить 1 млн рублей. Разоблачить лжевокалистов участнику помогут звезды шоу-бизнеса.

Премьера оригинального формата состоялась в Южной Корее в 2015 году. Формат продан в 21 страну мира, включая США, Великобританию, Германию, Китай, Бельгию и другие.