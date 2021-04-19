В Подмосковье более 700 тыс. человек привились от коронавируса

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Свыше 700 тыс. жителей Московской области прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"На данный момент прививка - это единственный надежный способ защиты от COVID-19 и его осложнений. В первую очередь, вакцинацию важно пройти людям старшего возраста, а также лицам с хроническими заболеваниями. Всего в Подмосковье от COVID-19 привились 708 тыс. человек", - привели в пресс-службе слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

Вакцинация от коронавируса проводится бесплатно препаратом "Спутник V". Сделать прививку без предварительной записи можно в пунктах вакцинации в торговых центрах, а также в мобильных комплексах и МФЦ. Вакцинация в поликлиниках осуществляется по предварительной записи.

В Московской области действует режим повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, он был введен постановлением губернатора региона Андрея Воробьева 13 марта 2020 года. Сейчас в области сохраняется ряд введенных в связи с пандемией ограничений, однако наибольшее их количество уже прекратило свое действие. Один из главных действующих пунктов постановления - соблюдение масочного режима при посещении общественных мест: магазинов, торговых центров и транспорта.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся в России. Всего выявлено 242 639 случаев заражения, выздоровели 199 677 человек, умерли 5 658.