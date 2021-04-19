Мишустин поздравил директора музея-заповедника "Михайловское" с 60-летием

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил директора Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина "Михайловское" Георгия Василевича с 60-летием. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте правительства.

"Под вашим руководством в "Михайловском" ведется большая научная и исследовательская деятельность, воссоздаются интерьеры старинных усадеб, купеческих дворов, произведения церковного искусства. Знаменитые исторические памятники и ценные экспонаты обретают вторую жизнь", - подчеркнул премьер.

Мишустин пожелал Василевичу новых проектов, крепкого здоровья и благополучия.

Георгий Василевич родился 19 апреля 1961 года. С 1994 года занимает должность директора Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина "Михайловское" (Псковская область).