В России полный курс вакцинации "Спутником V" прошли 3,8 млн человек

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Порядка 16 млн комплектов доз "Спутника V" выпущено в гражданский оборот в России, полную вакцинацию от коронавируса двумя дозами препарата прошли 3,8 млн человек. Об этом в понедельник сообщил заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов, который руководит группой по созданию препарата.

"Произведено порядка 20 млн доз вакцины, в гражданский оборот выпущено 16 млн доз вакцины. <...> В настоящий момент в России провакцинировано и занесено в базу уже, по крайней мере, не менее чем двукратно уже 3,8 млн человек", - сказал он на общем собрании отделения медицинских наук РАН.

Логунов отметил, что эффективность вакцины в гражданском обороте составила 97,6%, что даже выше, чем было выявлено в клиническом исследовании. Кроме того, "Спутник V" сейчас зарегистрирован уже в 60 странах мира.