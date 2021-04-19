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Пандемия COVID-19

Россия в ближайшее время ожидает объявления ВОЗ о сохранении режима ЧС из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что абсолютно точно известно, что это решение будет объявлено

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Россия ожидает в ближайшее время объявления Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) о сохранении режима ЧС из-за пандемии коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Вот сейчас мы ждем официальное заявление генерального директора Всемирной организации здравоохранения. Потому что прошло заседание чрезвычайного комитета по международным медико-санитарным правилам ВОЗ, оно проходит, как и целый ряд других мероприятий, с участием представителей России, Роспотребнадзора. Точно абсолютно известно, что решение будет объявлено - сохраняется режим чрезвычайной ситуации в мире в условиях пандемии", - сказала она на общем собрании отделения медицинских наук РАН.

Первое заседание комитета проходило 22-23 января 2020 года. Собравшись 30 января вторично, комитет рекомендовал объявить вспышку коронавируса нового типа чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Генеральный директор организации принял такое решение на основе этой рекомендации. С тех пор комитет собирается на плановые встречи каждые три месяца.

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РоссияПандемия COVID-19
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