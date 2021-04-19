Правительство Австрии договорилось закупить вакцину "Спутник V"

ВЕНА, 19 апреля. /ТАСС/. Коалиционное правительство Австрии, в которое входят Австрийская народная партия и "Зеленые", договорилось закупить 1 млн доз российского препарата от нового коронавируса "Спутник V". Его применение запланировано после регистрации Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Заявление австрийского канцлера Себастьяна Курца предоставлено ТАСС в понедельник ведомством главы правительства Австрии.

"Мы согласны с закупкой 1 млн доз вакцины "Спутник", которая уже используется более чем в 50 странах. Мы надеемся на быструю регистрацию EMA, потому что каждая дополнительная вакцина помогает нам спасать жизни, обеспечивать рабочие места и быстрее возвращаться к нормальной жизни", - отметил Курц.

Как отмечается, коалиционное правительство Австрии планирует начать использование вакцины после регистрации в EMA.

В свою очередь новый министр здравоохранения республики Вольфганг Мюкштайн (от партии "Зеленые") после приведения к присяге в понедельник заявил в Вене, что считает российский препарат хорошим и ожидает начала его применения после регистрации в ЕС. "Спутник" - хороший. Для меня важна регистрация от EMA в качестве условия [использования]. В этом направлении уже есть согласие [между партнерами по коалиции]", - отметил министр в беседе с журналистами.

Как объявлял Курц, переговоры Австрии с Россией о приобретении "Спутника V" де-факто подошли к концу, закупка российского препарата считается возможной для Австрии. Ранее Австрия также рассматривала возможность национальной регистрации.