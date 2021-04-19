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Минздрав прорабатывает вопрос модернизации инфекционной службы

Это необходимо, чтобы улучшить качество и доступность медицинской помощи по данному профилю, сообщил первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Минздрав прорабатывает вопрос модернизации инфекционной службы, в частности, чтобы улучшить качество и доступность медицинской помощи по данному профилю, сообщил в понедельник первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Виктор Фисенко.

"Сейчас у нас прорабатывается вопрос о модернизации инфекционной службы, так как это колоссальная задача, которая обеспечит оказание качественной и доступной помощи по инфекционному профилю и в том числе решит важную государственную задачу. Это вопрос национальной безопасности, потому что все мы знаем, с какими вызовами мы столкнулись в прошлом году, и работа по этому направлению продолжается и сейчас", - сказал он на парламентских слушаниях в Госдуме на тему "Законодательное регулирование в сфере здравоохранения. Необходимость или реальность?".

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко на итоговой коллегии Минздрава сообщил, что обеспечение устойчивости системы здравоохранения России к инфекционным вызовам, а также разработка программы по модернизации системы оказания медпомощи пациентам с инфекционными болезнями являются приоритетными задачами министерства на текущий год.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссия
Пандемия COVID-19
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