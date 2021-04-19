Свыше 9 млн россиян получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере около 9,3 млн россиян за три месяца с начала массовой вакцинации от коронавируса получили хотя бы первую дозу препарата, следует из подсчетов ТАСС на основе данных региональных властей.

Это выше оценки вице-премьера Татьяны Голиковой, которая в прошлую пятницу, 16 апреля, говорила, что привившихся в стране "существенно больше" 8 млн.

ТАСС собрал основную статистику о ходе вакцинации в России.

Сколько прививок

Получивших хотя бы одну дозу вакцины в стране уже почти вдвое больше, чем переболевших: свыше 9 млн против 4,7 млн, свидетельствуют данные региональных властей. Это примерно 6,3% всего населения России и 13,6% от целевого показателя, поставленного правительством, - привить 68,6 млн человек.

При этом в действительности вакцинированных еще больше - информация о ходе вакцинации публикуется нерегулярно, из-за чего данные по ряду регионов обновляются с задержкой в несколько дней.

Большинство получивших первую дозу уже завершили вакцинацию: так, в Москве из примерно 1 млн человек, которые посетили прививочные пункты, более 820 тыс. сделали оба положенных укола.

Лидирующие и отстающие

Во многих регионах доля привитого населения превышает средний уровень по стране, в некоторых - заметно. Так, в Мордовии и на Сахалине хотя бы одну дозу вакцины получили около 10% жителей, в Белгородской области - 10,3%, а выше всего охват вакцинацией в регионах с небольшим населением - в Ненецком (10,6%) и Чукотском (17,1%) автономных округах.

Медленнее всего идет иммунизация населения в республиках Северного Кавказа. Ни в одной из них доля привившихся не превышает 3,6%, а в Дагестане она составляет всего 1,6% (правда, и переболел там, по официальным данным, лишь 1% жителей).

Среди федеральных округов лучше всего показатели в Центральном, где прошли вакцинацию 7,9% населения, Северо-Западном (почти 7%) и Дальневосточном (6,5%). За ними следуют Урал (6,1%), Приволжье (5,8%), Сибирь и Южный федеральный округ (по 5,7%), а замыкает список Северный Кавказ (3,2%).

В большинстве регионов с наибольшей численностью населения вакцинация идет быстрее, чем по стране в целом. Так, в Москве уже привились порядка 7,9% жителей, в Санкт-Петербурге и Подмосковье - 9,2%.

Планы и перспективы

Власти ранее планировали привить 60% взрослых россиян, которые не перенесли коронавирусную инфекцию, летом - к июлю или августу.

Для этого темпы вакцинации должны заметно вырасти, и во многих регионах так и происходит - там число получивших хотя бы одну дозу препарата за месяц практически удвоилось. Например, в Омской области к середине марта привились около 52,5 тыс. жителей, а к середине апреля - 117,8 тыс., в Пензенской - примерно 40 тыс. и 85 тыс. соответственно.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами на прошлой неделе признал, что "спрос [на прививку] пока оставляет желать лучшего". Однако он подчеркнул, что интерес к вакцинации постепенно, но растет, в том числе благодаря личному примеру главы государства Владимира Путина, который сам привился одним из российских препаратов.