МВД призывает граждан воздержаться от участия в несанкционированных акциях

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. МВД призывает граждан не ходить на несанкционированные акции, информация о которых в последние дни появилась в социальных сетях. Как сообщили ТАСС в пресс-центре министерства, в условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией.

В ведомстве отметили, что в ряде интернет-ресурсов, социальных сетях и мессенджерах распространяются сообщения о запланированных несогласованных публичных мероприятиях в России. "МВД России призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами время. В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка. Не подвергайте угрозе свое здоровье и безопасность. Предостерегите от участия в несанкционированных акциях своих родных и близких, в особенности несовершеннолетних", - сказал собеседник агентства.

В ведомстве также напомнили, что в регионах страны продолжают действовать ограничительные меры из-за распространения коронавируса. Кроме того, сказали в МВД, в соответствии с российским законодательством запрещено проведение публичных мероприятий на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям органов государственной власти и экстренных оперативных служб.

Пресечение агрессивных действий

Любые агрессивные действия участников незаконной акции будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться, заявили в пресс-центре МВД.

"Подразделения МВД России и других правоохранительных органов не допустят дестабилизации обстановки и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка в регионах страны. Любые агрессивные действия участников несогласованных публичных мероприятий и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться", - подчеркнули в МВД.

В министерстве предупредили, что правонарушители будут задержаны и привлечены к предусмотренной законом ответственности.

Ранее ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом в России) анонсировал очередную несанкционированную акцию на 21 апреля.