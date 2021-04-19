Роспотребнадзор назвал процент россиян, обладающих иммунитетом к коронавирусу

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Около 25-87% россиян, проживающих в разных регионах страны, имеют иммунитет к коронавирусной инфекции. Такая информация содержится в презентации главы Роспотребнадзора Анны Поповой, представленной в понедельник на общем собрании отделения медицинских наук Российской академии наук (РАН).

Роспотребнадзор с июня 2020 года проводит исследование популяционного иммунитета россиян, в котором уже приняли участие более 204 тыс. добровольцев. Его четвертый этап проходил в марте 2021 года. Согласно последним данным, иммунитет к коронавирусу сформировался у 25-87,1% людей.

При этом иммунитет имеют около 40,6% москвичей и почти 44% жителей Подмосковья, а в Санкт-Петербурге - 27,4%. Лидирующие позиции занимают Астраханская область (51,6%), Белгородская область (47,7%), Ставропольский край (46,7%) и Татарстан (45,5%). Меньше всего жителей с иммунитетом к коронавирусу в Краснодарском крае (5,1%) и Тюменской области (9,5%).