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В Думе призвали ограничить платные услуги в поликлиниках и больницах

Там также предложили довести объемы государственного финансирования здравоохранения до уровня не менее 7% от ВВП в течение ближайших трех лет

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Участники организованных фракцией КПРФ парламентских слушаний, посвященных законодательному регулированию в сфере здравоохранения, призывают кабмин и парламент ограничить объем предоставляемых платных услуг в государственных медучреждениях.

"Федеральному cобранию РФ, правительству РФ ограничить платные услуги во всех государственных учреждениях здравоохранения, нормативно отделив их от бесплатных, гарантированных государством", - говорится в проекте рекомендаций слушаний (документ есть в распоряжении ТАСС).

Кроме того, участники слушаний настаивают на доведении объемов государственного финансирования здравоохранения до уровня не менее 7% от ВВП РФ в течение ближайших трех лет.

В перечне предложений также полное исключение страховых компаний из системы государственной медпомощи, восстановление твердого оклада работников здравоохранения без привязки к региону проживания, внедрение федеральных нормативов нагрузки медработников, обеспечение финансирования здравоохранения на селе независимо от количества прикрепленного населения.

Ряд рекомендаций правительству и палатам парламента касается возвращения прежних возрастных планок выхода на досрочную пенсию для медработников, восстановления механизма обязательной преддипломной подготовки врача длительностью от года до пяти лет и введения "сплошной диспансеризации" на предприятиях и в учреждениях.

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