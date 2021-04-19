В Минобрнауки считают правильным изменение модели аккредитации вузов на бессрочную

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Изменение модели аккредитации вузов в России на бессрочную, которую предлагает Рособрнадзор, является правильным, однако это не должно привести к новым сложностям, сказал в понедельник замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев на дискуссионном клубе ВШЭ и Сбера, который проходит в рамках XXII Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества.

"Идея довериться организациям, их накопленной репутации, их накопленной практике и освободить их от мелочного контроля и регулирования мне кажется совершенно правильной", - заявил Афанасьев.

Вместе с тем он отметил, что в Минобрнауки РФ есть опасения по поводу новой модели.

"Они [Рособрнадзор] предлагают такие изменения в системе аккредитации, которые выглядят достаточно революционно, переход на бессрочную аккредитацию. У меня есть, конечно, опасение, и мы его высказывали, о том, чтобы одна страшная аккредитация, как это выглядит сейчас, на шесть лет, не заменилась ежегодной маленькой, но столь же сложной аккредитацией", - заявил Афанасьев.

В конце марта пресс-служба Рособрнадзора сообщила, что аккредитация вузов может стать бессрочной, такая возможность обсуждалась на совещании Рособрнадзора с ректорами и проректорами университетов РФ, участники встречи в целом поддержали предложенные ведомством подходы.

XXII Апрельская конференция НИУ ВШЭ проходит с 13 по 30 апреля 2021 года, в ее рамках запланирована серия докладов и круглых столов научного центра мирового уровня "Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала". Организаторами конференции являются НИУ ВШЭ и Сбер. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.