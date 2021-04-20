День донора: как сдать кровь во время пандемии коронавируса?

Спасать жизни — призвание не только врачей, но и доноров. От них зависит, успеют ли медики провести плановую операцию или оказать экстренную помощь, если пациенту необходимо переливание крови. Но пандемия коронавируса стала помехой: из-за страха заразиться люди не хотят лишний раз идти в Центр крови и в больницы.

Чтобы не допустить дефицита компонентов, врачи просят людей не отказываться от донаций. Это не займет много времени, а взамен они обещают организовать безопасные условия забора крови.

Если решились, ориентируйтесь на донорский светофор. Он покажет, где находится ближайший центр, в котором требуется кровь вашей группы. Рассказываем, что еще нужно знать донорам в период пандемии.