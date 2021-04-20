День донора: как сдать кровь во время пандемии коронавируса?

Спасать жизни — призвание не только врачей, но и доноров. От них зависит, успеют ли медики провести плановую операцию или оказать экстренную помощь, если пациенту необходимо переливание крови. Но пандемия коронавируса стала помехой: из-за страха заразиться люди не хотят лишний раз идти в Центр крови и в больницы.
Чтобы не допустить дефицита компонентов, врачи просят людей не отказываться от донаций. Это не займет много времени, а взамен они обещают организовать безопасные условия забора крови.
Если решились, ориентируйтесь на донорский светофор. Он покажет, где находится ближайший центр, в котором требуется кровь вашей группы. Рассказываем, что еще нужно знать донорам в период пандемии.
Изменились ли требования к обычным донорам?
Медики хотят минимизировать риски распространения заболевания. От донорства временно просят отказаться тех, кто:
- имеет симптомы ОРВИ (температура, кашель, лихорадка и проч.);
- заразился коронавирусом;
- живет или регулярно контактирует с инфицированными.
Предварительно позвоните в медицинское учреждение, в котором планируете сдавать кровь, и уточните условия донации. За время пандемии они не раз менялись, в том числе и для тех, кто уже переболел коронавирусом.
Основные требования к потенциальным донорам: возраст от 18 до 55 лет, вес не менее 50 кг, отсутствие противопоказаний к переливанию, отсутствие хронических заболеваний, отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Подробно об условиях можно узнать по телефону горячей линии: 8 (495) 870-45-16 (ежедневно с 9 до 19 часов).
Как я могу помочь, если переболел коронавирусом?
Донорская кровь используется при лечении онкобольных, проведении сложных операций, при травмах и родовспоможении. Но с началом пандемии появилась дополнительная потребность в донорской плазме. Ее просят сдать тех, у кого был коронавирус, антитела будут использовать для лечения инфицированных пациентов. Таких доноров в Москве поощрят специальными выплатами. Плазмы одного донора хватит на одного-троих пациентов.
Сдать плазму после перенесенного коронавируса в Москве можно в Центре крови им. О.К. Гаврилова (ул. Бакинская, 31, тел: 8 (925) 786-78-27, 8 (495) 945-75-45). Также забор осуществляет НИИ СП им. Н.В. Склифосовского (Большая Сухаревская площадь, 3, корп. 12, тел: 8 (495) 622-81-60, 8 (985) 099-92-55).
У меня возьмут анализ на коронавирус?
Тест на коронавирус потенциальным донорам не делают. Об этом сообщают в Службе крови ФМБА, Центре им. Дмитрия Рогачева и Центре крови им. О.К. Гаврилова.
Перед процедурой у вас возьмут кровь из пальца, чтобы определить ее группу, резус-фактор, kell-антиген и уровень гемоглобина.
Безопасно ли сейчас сдавать кровь?
Сдавать кровь не опаснее, чем ездить на работу или ходить в продуктовый магазин, если человек соблюдает меры предосторожности, уверяют медики. Кроме того, на станциях переливания делают все возможное, чтобы защитить доноров от коронавируса:
- интенсивнее проводят дезинфекцию помещений;
- на входе предлагают антисептик для обработки рук;
- сделали разметку для безопасной дистанции;
- медики работают в средствах защиты (маска, перчатки);
- измеряют температуру как потенциальным донорам, так и медицинским работникам.
После завершения процедуры кровь проверяют на вирусы и инфекции, которые могут передаваться от донора реципиенту (ВИЧ, гепатиты В и С). Нет никаких доказательств того, что какой-либо тип коронавируса передается при донации или переливании крови, отмечают в Центре им. Дмитрия Рогачева.
Как работают станции переливания?
В больнице им. Н.И. Пирогова просят записываться заранее по телефонам: +7(495) 958-61-00 и +7(495) 633-04-05, если доноры планируют прийти группой. Если донор хочет прийти и сдать кровь один, то запись не требуется, нужно прийти в больницу с паспортом в будни с понедельника по четверг с 9:00 до 14:00, в пятницу — с 9:00 до 13:00.
Такое же расписание и условия действуют и в НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева: заранее записаться по телефону 8 (495) 287-65-70 (доб. 5103 и 5104) нужно, если вы планируете сдавать компоненты крови или хотите прийти группой. Если придете сдавать цельную кровь и без группы — запись не нужна.
Записаться для сдачи крови в Центр им. О.К. Гаврилова можно здесь.