В регионах Поволжья в середине недели ожидается дождливая погода

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Солнечная погода в Приволжском федеральном округе сменится дождями в середине недели из-за надвигающегося балканского циклона. Об этом в понедельник сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В ближайшие сутки антициклон сохранит еще в Поволжье практически на всей территории Верхней и Средней Волги хорошую солнечную погоду, хотя и немного прохладную. Уже в ночь на среду, начиная с западных, юго-западных регионов, Пензенской области, Мордовии, Чувашии будет приближаться так называемый балканский циклон. В среду его центр будет еще над Москвой, но в четверг атмосферные фронты от этого циклона принесут дожди и изменение характера погоды практически на всю территорию Поволжья, включая Верхнюю и Среднюю Волгу", - сказал собеседник агентства.

Синенков уточнил, что в конце недели погода ненадолго улучшится. В большинстве регионов округа не ожидается существенных осадков, будет солнечно и сравнительно тепло. "Однако в воскресенье уже через территорию большинства регионов пройдет холодный атмосферный фронт. Заметно похолодает, пройдут дожди, при этом температура будет немного ниже обычных для третьей декады апреля значений", - пояснил он.

При этом собеседник агентства посоветовал жителям Поволжья не огорчаться из-за временной прохлады. По предварительным данным, уже в конце месяца ожидается так называемая волна тепла. "Эта волна тепла как раз должна прийти на конец апреля - начало мая. Так что, прогноз в целом оптимистичный", - добавил Синенков.

Морозы сохраняются

В некоторых регионах произошло заметное похолодание. Даже во второй половине апреля сохраняются ночные заморозки на территории Башкирии. Как сообщила ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Гульназ Загитова, при этом в ближайшие дни прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха.

"20 и 21 апреля ожидается погода без существенных осадков, температура воздуха ночью повысится от 5-10 градусов мороза до 0-5, а днем от 7-12 до 12-17 градусов тепла. 22 апреля к территории республики сместится атмосферный фронт, поэтому местами пройдут небольшие дожди, ожидается дальнейшее повышение ночных температур до 5 градусов тепла", - сказала Загитова.

В Оренбургской области начался "бишкунак" - весеннее похолодание, характерное для Южного Урала и Казахстана. Так назвала резкое понижение температуры воздуха в понедельник, которое сопровождается сильным ветром, дежурный синоптик Приволжского УГМС Раиса Фаткуллина. После теплой недели, когда столбики термометров не раз преодолевал отметку плюс 20-23 градуса, температура за одну ночь опустилась до плюс 4-8 градусов. Похолодание при этом продолжится.

"По прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки в южных и западных районах ожидается усиление ветра порывы 15-18 м/с. Ночью 20 апреля преимущественно в северных и восточных районах ожидается резкое понижение минимальной температуры воздуха на 10 градусов и более", - сообщили в департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбургской области. В прогнозе уточняется, что ночью может быть до 10 градусов мороза.