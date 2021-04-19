Генпрокуратура предупредила об ответственности за призывы и участие в незаконных акциях

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России предупредила об ответственности вплоть до уголовной за призывы к незаконным массовым акциям, участие и вовлечение в них несовершеннолетних.

"В связи с распространением в интернете призывов принять участие в несогласованных протестных массовых акциях, а также появлением экстремистских призывов от организаций, в отношении которых прокуратурой Москвы подан иск в суд о признании их экстремистскими (ФБК, ФЗПГ, "Штабы Навального"), Генеральная прокуратура РФ считает необходимым предостеречь физических и юридических лиц о недопустимости нарушения закона", - сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ведомстве отметили, что призывы к участию в несанкционированных акциях образуют состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.2 КоАП РФ и могут повлечь наказание вплоть до административного ареста. В Генпрокуратуре отметили, что в интернете уже появляются экстремистские материалы и призывы к насилию, подпадающие под действие УК РФ. "Предупреждаем, что размещение в интернете призывов к массовым беспорядкам, равно как и участие в таких действиях, могут быть квалифицированы по ст. 212 УК РФ. Особо следует отметить, что вовлечение несовершеннолетних в такую деятельность может образовать состав преступления, предусмотренного статьями 150 и 151.2 УК РФ", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

В ведомстве также предупредили, что неудаление российскими и иностранными интернет-компаниями и владельцами сайтов информации, содержащей призывы к незаконным публичным акциям и массовым беспорядкам, влечет привлечение к административной ответственности по ст. 13.41 КоАП.

В Генпрокуратуре также обратили внимание родителей подростков на то, что противоправные действия несовершеннолетних лиц, не достигших возраста привлечения к административной и уголовной ответственности, могут являться основанием для привлечения к административной ответственности родителей и иных законных представителей по ст. 5.35 КоАП.

Ранее в пресс-центре МВД заявили, что любые агрессивные действия участников несогласованных мероприятий и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться. В МВД предупредили, что правонарушители будут задержаны, и призвали граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях, анонсированных ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан в РФ НКО-иноагентом) на 21 апреля.