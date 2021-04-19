Фадеев просит Бастрыкина проверить данные о возможных нарушениях в деле сотрудников DOXA

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев направил обращение главе СК РФ Александру Бастрыкину в связи с возможными нарушениями в рамках уголовного дела против сотрудников студенческого издания DOXA. Об этом сообщает пресс-служба СПЧ в понедельник.

"Члены трех постоянных комиссий Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека подписали коллективное письмо в Ваш адрес по вопросу уголовного дела, возбужденного по ст. 151.2 УК РФ в отношении участников студенческого журнала DOXA, в котором обращают Ваше внимание на возможное наличие ряда процессуальных нарушений при проведении проверочных мероприятий", - приводит слова обращения пресс-служба СПЧ.

"Направляю Вам указанное письмо и прошу поручить его рассмотреть", - говорится в документе.

Басманный суд Москвы 14 апреля избрал Владимиру Метелкину, Армену Арамяну, Наталье Тышкевич и Алле Гутниковой меры пресечения в виде запрета определенных действий на срок до 14 июня. Согласно решению суда, им запрещено покидать помещение с 00:00 часов до 23:59, использовать средства связи и общаться с кем-либо, кроме родственников и следователя.

Всем фигурантам предъявлено обвинение по ст. 151.2 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего"). Они проходят по одному делу с главой штаба Алексея Навального Леонидом Волковым. По этому делу в течение февраля и марте велись допросы несовершеннолетних участников несогласованных акций в Москве, Петербурге, Самаре, Архангельске, Тобольске и других городах.

Ранее сотрудники СК провели обыск в редакции журнала DOXA и задержали нескольких его сотрудников, среди которых Метелкин, Арамян, Гутникова и Тышкевич.