Более 9 тыс. детей смогут отдохнуть в лагерях Чувашии летом 2021 года

ЧЕБОКСАРЫ, 19 апреля. /ТАСС/. Летние лагеря Чувашии смогут принять более 9 тыс. детей в 2021 году, сообщает в понедельник пресс-служба правительства республики.

"Более 9 тыс. детей отдохнут в лагерях Чувашии этим летом. Нельзя забывать о том, что пандемия никуда не ушла, поэтому для обеспечения здоровья наших детей будут предприняты усиленные меры", - цитирует пресс-служба министра образования и молодежной политики Аллы Салаевой.

Первую смену планируется открыть 1 июня. Средняя стоимость путевок в организации отдыха детей установлена с учетом уровня инфляции - она повысится всего на 500 рублей. Так, путевка на 21 день в детский оздоровительный лагерь в профильную смену обойдется в 17 556 рублей. Кроме того, все льготы, предусмотренные для малоимущих семей и детей, а также находящихся в трудной жизненной ситуации, будут сохранены.

"Необходимо организовать содержательно разнообразный отдых детей в безопасной обстановке. Если для этого понадобятся дополнительные средства, мы готовы рассмотреть формы поддержки", - добавил глава Чувашии Олег Николаев, слова которого приводит пресс-служба.