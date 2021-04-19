В Эстонии сообщили, что будут использовать "Спутник V" после одобрения фармрегулятором ЕС

ПАРИЖ, 19 апреля. /ТАСС/. Эстония будет использовать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", после того как ее одобрит Европейское агентство лекарственных средств (EMA). Об этом президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила газете Le Monde в опубликованном в понедельник интервью.

"Если Евросоюз одобрит применение этой вакцины в Европе, мы, разумеется, ее используем", - сказала она.

При этом Кальюлайд выразила опасение, что использование "Спутника V" может "повлечь за собой такие же последствия", как в случае с использованием вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Кроме того, президент не исключила сложности с поставками "Спутника V" в большом объеме. "Я не уверена, что Россия сможет произвести миллионы доз, которые она обещает", - сказала Кальюлайд.