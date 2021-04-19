В Симферополе смягчат ограничения по воде

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апреля. /ТАСС/. Власти Крыма со следующих выходных смягчат ограничения водоснабжения Симферополя, увеличив время подачи воды по графику до 18 часов в сутки. Об этом сообщил в понедельник в обращении к горожанам глава республики Сергей Аксенов.

"На сегодняшний день в трех симферопольских водохранилищах на утро накоплен запас воды в 13,5 млн кубометров, что позволяет нам, исходя из того, что поручение президента будет реализовано в полном объеме до 25-го числа, после того, как заработает в полном объеме Бештерек-Зуский водозабор и соответственно в систему водоснабжения из подземных источников будет подаваться 110 тыс. кубометров воды в сутки, позволяет нам перейти на иной режим для города Симферополя. В четверг и пятницу в тестовом режиме будет запущена система водоснабжения, в результате которой в субботу с 06:00 город Симферополь перейдет на подачу воды в режиме с 06:00 до 00:00 ежесуточно, без горячей воды", - сказал Аксенов.

Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе и его пригородах питьевая вода подается по часам утром и вечером. В Севастополе введен режим повышенной готовности. Ограничения действуют в Алуште. В Ялте часть снабжения обеспечивают из альтернативных источников, в том числе водопадов, что позволяет периодически возобновлять круглосуточное снабжение горожан.

Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.