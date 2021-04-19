МВД не смогло провести тендер о поставке оборудования для распознавания по голосу

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. МВД России не смогло провести открытый конкурс на выполнение работ по оборудованию рабочего места эксперта по распознаванию людей по голосу, проведения технических исследований имеющихся фонограмм. Об этом следует из протокола о признании тендера несостоявшемся, с которым ознакомился ТАСС.

"Наименование закупки: выполнение опытно-конструкторской работы "Создание автоматизированного рабочего места эксперта-фоноскописта для решения задач идентификации лиц по фонограммам речи, а также технического исследования фонограмм". На момент окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме не было подано ни одной заявки на участие, <...> открытый конкурс в электронной форме признается несостоявшимся", - говорится в документе, принятом 15 марта.

Тендер был размещен научно-производственным объединением "Специальная техника и связь" МВД России на сайте госзакупок 2 февраля 2021 года. Заявки принимались до 25 февраля. Целью разработки являлось повышение уровня научно-технического обеспечения деятельности экспертно-криминалистических подразделений МВД по линии производства фоноскопических экспертиз.

Как следует из тактико-технических требований закупки, готовый продукт должен был включать в себя как оборудование, необходимое для работы специалистов - системный блок, монитор, клавиатуру и мышь, наушники, так и специальное программное обеспечение и электронный ключ защиты к нему. Заказчик рассчитывал, что разработанная программа с учетом подходов из ряда учебно-методических изданий позволит определять лица по фонограммам речи, очищать запись от шумов и увеличивать разборчивость речи, а также преобразовывать аудиофайлы разных форматов.

Ведомство готово было потратить на данный контракт более 9 млн рублей.