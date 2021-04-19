Володин заявил, что и. о. главы МИД Чехии планировал обсудить в Москве закупку "Спутник V"

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Первый вице-премьер, и. о. главы МИД Чехии Ян Гамачек в начале недели планировал приехать в Москву для обсуждения в Минпромторге вопроса о закупке партии вакцины "Спутник V", однако эта попытка была пресечена под давлением США. Об этом журналистам сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"На прошлой неделе вышли с просьбой принять коллегу, вице-премьера, и. о. главы МИД Чехии Яна Гамачека. Встреча с ними была запланирована на вторник, на 20 апреля", - сказал спикер.

По его словам, целью поездки Гамачека в Москву были "переговоры с Минпромторгом на предмет поставок вакцины "Спутник V" в Чехию". Однако, добавил Володин, Гамачек в последний момент отменил свою поездку в Россию.

Комментируя высылку Чехией российских дипломатов и обвинения в адрес российских спецслужб в причастности к взрыву на территории склада боеприпасов в деревне Врбетице 16 октября 2014 года, Володин отметил, что все случившееся "можно воспринимать как давление со стороны США". "Эти действия направлены на пресечение диалога России с европейскими странами под надуманными предлогами и историями многолетней давности", - подчеркнул председатель Госдумы.