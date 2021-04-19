Володин заявил, что и. о. главы МИД Чехии планировал обсудить в Москве закупку "Спутник V"

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Первый вице-премьер, и. о. главы МИД Чехии Ян Гамачек в начале недели планировал приехать в Москву для обсуждения в Минпромторге вопроса о закупке партии вакцины "Спутник V", однако эта попытка была пресечена под давлением США. Об этом журналистам сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"На прошлой неделе вышли с просьбой принять коллегу, вице-премьера, и. о. главы МИД Чехии Яна Гамачека. Встреча с ними была запланирована на вторник, на 20 апреля", - сказал спикер.
По его словам, целью поездки Гамачека в Москву были "переговоры с Минпромторгом на предмет поставок вакцины "Спутник V" в Чехию". Однако, добавил Володин, Гамачек в последний момент отменил свою поездку в Россию.
Комментируя высылку Чехией российских дипломатов и обвинения в адрес российских спецслужб в причастности к взрыву на территории склада боеприпасов в деревне Врбетице 16 октября 2014 года, Володин отметил, что все случившееся "можно воспринимать как давление со стороны США". "Эти действия направлены на пресечение диалога России с европейскими странами под надуманными предлогами и историями многолетней давности", - подчеркнул председатель Госдумы.
В субботу Гамачек объявил о решении Праги выслать 18 сотрудников посольства РФ, которых в стране назвали сотрудниками российской разведки. В тот же день Чехия объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. В Праге считают, что они могут быть причастны к взрыву на территории склада боеприпасов в деревне Врбетице 16 октября 2014 года, в результате которого погибли два человека.
Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Праги карикатурными и заявила, что заявления чешской стороны были призваны "перекрыть" в информационном пространстве Запада сообщения о раскрытии белорусскими и российскими спецслужбами планов государственного переворота в Минске. При этом заявления Гамачека, что Москве не будет передаваться информация о расследовании инцидента, подтверждают, что речь идет о фейке, подчеркнула позднее российский дипломат.