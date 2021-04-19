КС обязал все муниципалитеты убрать полный запрет на установку торговых палаток во дворах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) России обязал власти всех муниципалитетов исправить местные нормативные акты и в течение года убрать из них ограничения, которые полностью исключают установку нестационарных торговых объектов на придомовых территориях у многоэтажек. Об этом говорится в постановлении КС.

"В течение одного года со дня вступления в силу настоящего постановления органы местного самоуправления муниципальных образований, установившие в правилах благоустройства территории муниципального образования такое правовое регулирование, которое полностью исключает размещение нестационарных торговых объектов на <…> земельных участках, относящихся к придомовой территории многоквартирного дома, должны привести это правовое регулирование в соответствие с конституционно-правовым смыслом норм федерального законодательства", - говорится в документе.

Постановление вынесено в ответ на неоднократные обращения в КС с жалобами от предпринимателей из разных регионов страны. В частности, по данным суда, с 2018 года предприниматели и собственники жилья в Перми пытались оспорить абсолютный запрет на размещение нестационарных торговых объектов на придомовых территориях. С аналогичными ограничениями столкнулись предприниматели в Калининграде и Ярославле, а также на несоответствие конституции местных правил указывали "Союзпечать", "Российский книжный союз", Ассоциация малоформатной торговли и уполномоченные по защите прав предпринимателей Новосибирской и Ярославской областей.

Все они указывали, что местные власти в регионах вводили запрет на нестационарную торговлю во дворах многоэтажек, лишая собственников помещений в многоквартирном доме извлекать доход из придомовой территории, ограничивая конкуренцию и развитие предпринимательства. КС согласился с заявителями, указав, что российское федеральное законодательство, в том числе нормы Гражданского кодекса, законы о регулировании торговли и об организации местного самоуправления, не дают права местным властям разрабатывать такие нормы с такими ограничениями.

В частности, согласно постановлению, правила благоустройства территорий не должны полностью исключать возможность для собственников земельных участков ставить на них временные торговые объекты, а также норм, которые ограничивают конкуренцию. Также КС указал, что власти могут предусмотреть требования по удаленности торговых объектов от зданий, а также об их внешнем виде и сочетанию с элементами благоустройства.