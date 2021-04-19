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Пандемия COVID-19

Посольство в Москве сообщило, что россияне могут беспрепятственно посещать Таджикистан

Однако граждане должны предъявлять отрицательный тест на коронавирус или сертификат о вакцинации, если они прошли процедуру за месяц до поездки

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Граждане России могут посетить Таджикистан при предъявлении отрицательного теста на коронавирус или сертификата о вакцинации, если они прошли процедуру за месяц до поездки. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в посольстве республики в Москве.

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"Россиянам можно посетить Таджикистан, [необходим] ПЦР-тест или, если вакцинировались за месяц, то сертификат вакцинации", - уточнили в диппредставительстве.

В посольстве напомнили, что авиасообщение между РФ и Таджикистаном уже возобновлено с 1 апреля.

"Регулярные рейсы есть. Их осуществляют [авиакомпании] Somon Air и Utair, - добавили в диппредставительстве.

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ТаджикистанРоссияПандемия COVID-19
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