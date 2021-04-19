Алушта будет получать воду дважды в сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апреля. /ТАСС/. Жителям курортной Алушты будут подавать воду дважды в сутки - утром и вечером. Решение о переходе на новый график подачи пересмотрено, сообщил в понедельник глава республики Сергей Аксенов в видеообращении, опубликованном на его странице во "ВКонтакте".

Власти Алушты ранее сообщили, что с 20 апреля планируют ужесточить график - время подачи воды уменьшить до пяти часов в сутки в сумме, но, как ранее заявляла мэр города Галина Огнева, находящиеся в нижней части города санатории и гостиницы будут обеспечены водой полностью.

"По городу Алуште, проанализировав обращения граждан, связанные с введением графика один раз в день в 05:00 в течение пяти часов, пришли к выводу, что график, к сожалению, не рациональный. На сегодняшний день приняли решение перейти в течение этой недели, с завтрашнего дня, на подачу воды с 6:00 до 8:00 и с 19:00 до 22:00, двухразовая подача", - сказал Аксенов.

Он отметил, что в течение недели власти региона проанализируют потребление и проведут полный анализ утечек. "При том, что план ликвидации утечек по городу Алушта составлен и согласован с министерством жилищно-коммунального хозяйства и будет с утра завтра опубликован на сайте администрации города Алушта и на сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства. В течение одной недели, до следующего понедельника, мониторим расход воды, при том, что в Алуштинском водохранилище сегодня 3,5 млн кубометров воды остаток, это чистой воды, готовой к потреблению, при потреблении 21 тыс. кубометров в сутки. Считаем, что в нынешней ситуации сможем найти такие режимы, которые позволят нам пройти в том числе курортный сезон", - отметил Аксенов.

Глава Крыма добавил, что "в следующий понедельник по итогам совещания штаба итоговая информация по городу Алушта будет актуализирована".

О вододефиците

Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Алуште и соседней Ялте, а также в Симферополе действуют ограничения водоснабжения - вода горожанам подается по графикам. При этом, по словам вице-премьера Крыма Светланы Масловой, в Алуште сейчас наиболее тяжелая ситуация с водоснабжением.

Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.