Аппарат омбудсмена создал группу по мониторингу прав граждан на публичных акциях

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой создал рабочую группу по мониторингу прав граждан во время публичных акций. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе омбудсмена.

"В аппарате уполномоченного создана рабочая группа про мониторингу прав граждан во время массовых публичных акций", - проинформировали в пресс-службе.

Кроме того, там напомнили, что в аппарате создана горячая линия для обращений граждан.

Ранее ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан в РФ НКО-иноагентом - прим. ТАСС) анонсировал очередную акцию, запланированную на 21 апреля. МВД России призвало граждан не ходить на несанкционированные акции из-за риска заражения коронавирусом и возможных провокаций. Там также призвали предостеречь от участия в таких акциях несовершеннолетних.