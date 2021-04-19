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Россиян ожидает теплый май

Однако возможны небольшие периоды похолодания, заявил начальник ситуационного центра Росгидромета
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Май в большинстве регионов России ожидается теплым, но не исключены небольшие периоды похолодания. Средняя температура днем в Центральном федеральном округе составит до 20 градусов тепла, особенно теплым месяц будет на Таймыре и в Якутии, сообщает в понедельник пресс-служба Минприроды России со ссылкой на данные Росгидромета.

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"Май в России ожидается теплым, но не исключены короткие похолодания. В целом среднесуточная температура воздуха для большинства субъектов европейской части будет находиться в пределах климатической нормы. В средней полосе России, в Центральном федеральном округе, в центральной черноземной зоне ожидается среднесуточная температура около 10 градусов ночью, до 20 градусов днем", - приводятся в сообщении слова начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

По его словам, на Дальнем Востоке температура будет соответствовать климатическим нормам для этого месяца: в среднем 5-10 градусов тепла ночью и 12-15 градусов тепла днем.

"Теплее обычного будет на востоке Таймыра и в большинстве районах Якутии. Там среднесуточная температура ожидается до 10 градусов", - отметил метеоролог.

Количество осадков в большинстве регионов России ожидается около нормы. Определенный дефицит прогнозируется лишь для Приазовья, востока Ставропольского края и северо-востока Краснодарского края, для большинства районов Волгоградской и Астраханской областей, Калмыкии и Адыгеи.

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