В Оренбургской области продлили запрет на работу ночных клубов и кальянных

ОРЕНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес изменения в указ "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области коронавирусной инфекции", продлив запрет на работу ночных клубов и кальянных до 3 мая. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба губернатора и правительства региона.

"По 3 мая продлен запрет на продажу напитков в розлив в объектах розничной торговли, запрещена работа ночных клубов, объектов, оказывающих услуги по предоставлению кальянов для курения", - говорится сообщении.

В Оренбургской области по-прежнему гражданам старше 65 лет рекомендуется до прохождения вакцинации соблюдать самоизоляцию. Кроме того, как уточнили в пресс-службе, остаются в силе требования Роспотребнадзора по обязательному использованию средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте.

По данным оперштаба региона, в Оренбургской области официально зарегистрировано 41 566 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 75 за прошедшие сутки. Выздоровели 37 682 пациента, в стационарах находятся 492 человека с диагнозом COVID-19, умерли 803 заразившихся.