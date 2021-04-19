{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Оренбургской области продлили запрет на работу ночных клубов и кальянных

Людям старше 65 лет рекомендуется до прохождения вакцинации соблюдать самоизоляцию

ОРЕНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес изменения в указ "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области коронавирусной инфекции", продлив запрет на работу ночных клубов и кальянных до 3 мая. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба губернатора и правительства региона.

"По 3 мая продлен запрет на продажу напитков в розлив в объектах розничной торговли, запрещена работа ночных клубов, объектов, оказывающих услуги по предоставлению кальянов для курения", - говорится сообщении.

В Оренбургской области по-прежнему гражданам старше 65 лет рекомендуется до прохождения вакцинации соблюдать самоизоляцию. Кроме того, как уточнили в пресс-службе, остаются в силе требования Роспотребнадзора по обязательному использованию средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте.

По данным оперштаба региона, в Оренбургской области официально зарегистрировано 41 566 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 75 за прошедшие сутки. Выздоровели 37 682 пациента, в стационарах находятся 492 человека с диагнозом COVID-19, умерли 803 заразившихся.

Теги
РоссияОренбургская областьПаслер, Денис ВладимировичПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Комитет ВОЗ рекомендовал продлить на три месяца режим ЧС в связи с COVID-19
Читать полностью