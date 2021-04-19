Эффективность "Спутника V" достигла 97,6%

"НИИ им Н. Ф. Гамалеи и РФПИ объявляют об эффективности вакцины "Спутник V" на уровне 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами препарата", - указано у сообщении.

Согласно данным о вакцинации 3,8 млн россиян, которые были полностью привиты обоими компонентами в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года, заболеваемость начиная с 35 дня с даты первого укола составила всего 0,027%.

"При этом заболеваемость среди невакцинированного взрослого населения за сопоставимый период с 35-го дня после запуска массовой гражданской вакцинации составила 1,1%", - указано в сообщении.

Отмечается, что данные и расчеты эффективности вакцины будут опубликованы в рецензируемом медицинском журнале в мае текущего года.

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 60 странах с общим населением 3 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.