{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Власти Якутии ввели ограничения на проведение культурных мероприятий

Такой указ глава региона Айсен Николаев подписал после двукратного роста числа заразившихся коронавирусом

ЯКУТСК, 19 апреля. /ТАСС/. Власти Якутии со вторника в связи с ростом заболеваемости ковидом вводят на территории региона запрет на очное проведение культурных мероприятий в выходные и праздничные дни. Соответствующий указ глава республики Айсен Николаев подписал в понедельник, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По итогам прошедшей недели заболеваемость в Якутии выросла почти в два раза. Ранее сообщалось, что отмечается рост заболеваемости среди студентов, школьников и пожилых людей.

"Согласно новому указу, введен запрет на проведение основных республиканских мероприятий и мероприятий муниципальных образований, конференций, форумов, культурных, просветительских мероприятий в выходные и нерабочие праздничные дни, за исключением проводимых в формате онлайн. Количество участников таких мероприятий, которые по согласованию с оперативными штабами могут проводиться в рабочие дни, не должно превышать 50 человек", - говорится в сообщении.

Также предприятия общественного питания, в том числе банкетные залы, с 20 апреля не будут работать в ночное время - с 00:00 до 06:00 утра. Количество зрителей в театрах, кинотеатрах, концертных организациях, домах культуры и культурно-досуговых организациях сокращено до половины заполняемости зрительного зала - до 50%. Ранее допустимая загрузка зрительного зала была увеличена до 75%.

По информации оперштаба Якутии, по состоянию на понедельник выявлено 75 новых случаев коронавируса, из них 48 случаев - в Якутске. В воскресенье сообщалось, что первый компонент вакцины от коронавируса получили 93 637 человек, полностью прошли вакцинацию 54 467 человек.

Всего, по данным ресурса стопкоронавирус.рф, в республике выявлено 34 257 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 32 960 пациентов, умерли 587.

Теги
РоссияЯкутияНиколаев, Айсен СергеевичПандемия COVID-19
Метеорологи заявили, что 2020-й год стал одним из трех самых жарких в истории
В докладе Всемирной метеорологической организации говорится, что замедление темпов роста экономики из-за пандемии не остановило глобальное потепление
Метеорологи заявили, что 2020-й год стал одним из трех самых жарких в истории
Читать полностью