Власти Якутии ввели ограничения на проведение культурных мероприятий

ЯКУТСК, 19 апреля. /ТАСС/. Власти Якутии со вторника в связи с ростом заболеваемости ковидом вводят на территории региона запрет на очное проведение культурных мероприятий в выходные и праздничные дни. Соответствующий указ глава республики Айсен Николаев подписал в понедельник, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По итогам прошедшей недели заболеваемость в Якутии выросла почти в два раза. Ранее сообщалось, что отмечается рост заболеваемости среди студентов, школьников и пожилых людей.

"Согласно новому указу, введен запрет на проведение основных республиканских мероприятий и мероприятий муниципальных образований, конференций, форумов, культурных, просветительских мероприятий в выходные и нерабочие праздничные дни, за исключением проводимых в формате онлайн. Количество участников таких мероприятий, которые по согласованию с оперативными штабами могут проводиться в рабочие дни, не должно превышать 50 человек", - говорится в сообщении.

Также предприятия общественного питания, в том числе банкетные залы, с 20 апреля не будут работать в ночное время - с 00:00 до 06:00 утра. Количество зрителей в театрах, кинотеатрах, концертных организациях, домах культуры и культурно-досуговых организациях сокращено до половины заполняемости зрительного зала - до 50%. Ранее допустимая загрузка зрительного зала была увеличена до 75%.

По информации оперштаба Якутии, по состоянию на понедельник выявлено 75 новых случаев коронавируса, из них 48 случаев - в Якутске. В воскресенье сообщалось, что первый компонент вакцины от коронавируса получили 93 637 человек, полностью прошли вакцинацию 54 467 человек.

Всего, по данным ресурса стопкоронавирус.рф, в республике выявлено 34 257 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 32 960 пациентов, умерли 587.