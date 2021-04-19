Грета Тунберг пожертвует €100 тыс. на обеспечение равного доступа к вакцинам

ЖЕНЕВА, 19 апреля. /ТАСС/. Шведская экоактивистка Грета Тунберг через свой благотворительный фонд передаст €100 тыс. Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на цели обеспечения равного доступа к вакцинам от коронавируса в мире. В этой связи генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество последовать ее примеру и "сделать все возможное для поддержки [механизма] COVAX", благодаря которому страны с невысокими доходами могут получить вакцину, сообщила в понедельник женевская штаб-квартира организации.

"Активистка в области климата и окружающей среды Грета Тунберг передаст €100 тыс. ($120 тыс.) через свой фонд в Фонд ВОЗ в поддержку COVAX для закупки вакцины от COVID-19", - говорится в сообщении. Это пожертвование стало возможным благодаря наградам, которые получены за деятельность в защиту климата планеты. Тунберг призвала мировое сообщество "больше сделать в связи с трагедией вакцинного неравенства". "У нас есть средства для исправления большого дисбаланса в сегодняшнем мире в борьбе с COVID-19", - отметила она, подчеркнув, что нужно "в первую очередь помочь тем, кто наиболее уязвим".

Гендиректор ВОЗ поблагодарил Тунберг за поддержку равного доступа к вакцинам от коронавируса в мире. "Призываю международное сообщество последовать примеру Греты и сделать все возможное для поддержки COVAX, чтобы защитить наиболее уязвимых людей от этой пандемии", - заявил Гебрейесус.

COVAX является международным механизмом, запущенным ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. Он поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее богатых государств. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин. К механизму COVAX уже присоединились 190 стран и экономик.