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Пандемия COVID-19

Полиция Петербурга предупредила о риске заражения коронавирусом на несогласованных акциях

В региональном МВД напомнили, что в городе продолжают действовать ограничительные меры из-за пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Петербургская полиция призвала граждан не участвовать в несогласованных акциях, предупредив о риске заражения коронавирусом в условиях массового скопления людей и возможных провокациях. Об этом сообщили в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"ГУ МВД России [по Петербургу и Ленообласти] призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами время. В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка", - говорится в распространенном сообщении.

В полиции также отметили, что в городе продолжают действовать ограничительные меры из-за коронавируса, а также отметили, что полиция примет "все необходимые меры для поддержания правопорядка".

"Любые агрессивные действия участников несогласованных публичных мероприятий, и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур, будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться. Правонарушители будут задержаны и привлечены к предусмотренной законом ответственности", - отметили в ведомстве.

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РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19
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