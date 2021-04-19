Полиция Петербурга предупредила о риске заражения коронавирусом на несогласованных акциях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Петербургская полиция призвала граждан не участвовать в несогласованных акциях, предупредив о риске заражения коронавирусом в условиях массового скопления людей и возможных провокациях. Об этом сообщили в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"ГУ МВД России [по Петербургу и Ленообласти] призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами время. В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка", - говорится в распространенном сообщении.

В полиции также отметили, что в городе продолжают действовать ограничительные меры из-за коронавируса, а также отметили, что полиция примет "все необходимые меры для поддержания правопорядка".

"Любые агрессивные действия участников несогласованных публичных мероприятий, и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур, будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться. Правонарушители будут задержаны и привлечены к предусмотренной законом ответственности", - отметили в ведомстве.